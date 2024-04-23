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Интернет и IT

Систему «Антифрод» подключат к голосовым вызовам через интернет

Роскомнадзор будет следить за мошенниками, которые пытаются дозвониться до пользователей в популярных мессенджерах.

К 2029 году система Роскомнадзора, предназначенная для борьбы с подменой трафика во время голосовых вызовов, будет выявлять мошеннические звонки в популярных мессенджерах — Viber, Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению в РФ Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена).

Систему «Антифрод» запустили в конце 2022 года для защиты от подмены трафика при совершении голосовых вызовов. Мошенники стали реже дозваниваться до абонентов и перешли на общение через социальные сети и мессенджеры. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Минцифры, в 2023 году 70–80% мошеннических звонков были совершены через WhatsApp.

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