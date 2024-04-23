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Мошенничество

Раскрыта мошенническая схема с бесплатным Wi-Fi

Посетители московских аэропортов столкнулись c одной из мошеннических схем: попытались подключиться к Wi-Fi и лишились телеграм-аккаунта.

Злоумышленники установили в аэропортах Шереметьево и Внуково открытые точки доступа Wi-Fi с названиями SVO_Free и VKO_Free. Подключиться к ним можно было через код подтверждения, который приходил в Телеграм. Как только пользователи вводили код на странице авторизации, они сразу теряли доступ к своим аккаунтам в мессенджере.

Телеграм-канал портала Объясняем.рф предупредил: чтобы не стать жертвой таких уловок, никогда не вводите для подключения к Wi-Fi полученные через мессенджеры пароли. Внимательно проверяйте названия точек доступа — сравнивайте их с названиями заведений и организаций, которым они должны принадлежать, ищите таблички с указанием сети, уточняйте у работников.

Общественные сети Wi-Fi сами по себе небезопасны: через них ваши личные данные может получить кто угодно. Если подключаетесь к интернету с помощью открытых точек доступа, как минимум не следует вводить ни на каких сайтах логины, пароли или платежную информацию.

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Мошенничество

Раскрыта мошенническая схема с бесплатным Wi-Fi

Посетители московских аэропортов столкнулись c одной из мошеннических схем: попытались подключиться к Wi-Fi и лишились телеграм-аккаунта.

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