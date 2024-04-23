🔥 Уже сегодня на тренинге научимся составлять идеальный договор с самозанятым!

Подготовьтесь к мониторингу Минтруда по самозанятым и проверьте договоры с СМЗ. Составьте идеальный договор с СМЗ чтобы уменьшить риски.

С 1 марта 2024 Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества. От правильно составленного договора с самозанятым будет в том числе зависеть результат проверок и контраргументы организации.

Записаться на тренинг

Спикер тренинга — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На тренинге разберем:

Мониторинг нелегальной занятости: ФНС, Роструд, Прокуратура, Межведомственная комиссия.

Риски сотрудничества с самозанятыми. Признаки нелегальной занятости.

Признание договора с самозанятым трудовым договором.

Как правильно составить договор с самозанятым: условия договора, срок, закрывающие документы.

Ждем вас на тренинге сегодня в 15:00 мск!

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т. д.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум 🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.