🔥 Уже сегодня на тренинге научимся составлять идеальный договор с самозанятым!

С 1 марта 2024 Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества. От правильно составленного договора с самозанятым будет в том числе зависеть результат проверок и контраргументы организации.
Спикер тренинга — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На тренинге разберем:
Мониторинг нелегальной занятости: ФНС, Роструд, Прокуратура, Межведомственная комиссия.
Риски сотрудничества с самозанятыми. Признаки нелегальной занятости.
Признание договора с самозанятым трудовым договором.
Как правильно составить договор с самозанятым: условия договора, срок, закрывающие документы.
Ждем вас на тренинге сегодня в 15:00 мск!
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