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Полиция будет быстрее получать доступ к детализации звонков

Следователям разрешат получать информацию о звонках и соединениях без решения суда.

МВД подготовило поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которые разрешат следователям получать информацию о звонках от операторов связи без решения суда. Об этом сказано на портале нормативно-правовых актов.

В рамках уголовного дела дознаватели смогут получать информацию о соединениях между абонентами без судебного решения, а срок предоставления сведений сократят до 10 дней.

Чтобы избежать коррупционных рисков, решение суда все же придется получать, но это можно будет сделать после самого запроса.

Кроме того, банки, платежные системы и операторы связи будут обязаны предоставлять следствию нужную информацию в течение 3-х рабочих дней. Сейчас это занимает больше месяца.

Для быстрого обмена сведениями предлагают перевести общение силовиков с банками и мобильными операторами в электронный формат. Пока что такие запросы отправляют по почте.

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