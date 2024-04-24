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Налоговые проверки

С 29 апреля — новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок

ФНС утвердила новые форму и формат уведомления в налоговую о невозможности представления в установленные сроки документов и информации в электронной форме.

Их закрепил с 29 апреля приказ ФНС от 21.02.2024 N СД-7-2/148@. Прежние форма и формат автоматически утратят силу.

В обновленную форму уведомления добавили раздел, в котором банки будут сообщать налоговикам, что не могут направить документы или информацию в 5-дневный срок. Это копии:

  • паспортов тех, которые вправе получать деньги со счетов клиента;

  • доверенностей на получение этих денег;

  • договоров на открытие счета, заявлений на его открытие или закрытие;

  • карточек с образцами подписей и оттиска печати;

А также сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента и др.

В форме уведомления также есть мелкие технические правки. Соответствующим образом поправили электронный формат уведомления.

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С 29 апреля — новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок

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