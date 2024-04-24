В стране появится карта «Помощь» для поддержки людям в трудной жизненной ситуации

По социальной карте «Помощь» люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, смогут получать товары первой необходимости и лекарства.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запуск социальной карты «Помощь» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Социальная карта «Помощь» предоставляет право ее владельцу ежемесячно приобретать товары первой необходимости, в том числе продовольственные, лекарственные препараты и медицинские изделия», — сказано в пояснительной записке.

Список товаров первой необходимости будет утвержден правительством. Поддержку могут получить только граждане РФ, которые постоянно проживают в России.

Адресную помощь окажут одиноко проживающему человеку или каждому члену семьи, которая находится в трудной жизненной ситуации. Для получения социальной карты нужно написать заявление.

Размер адресной помощи равен величине регионального прожиточного минимума, установленного во II квартале года, который был перед подачей заявления.

Средства будут предоставлены в виде субсидий из средств федерального бюджета.

К трудной жизненной ситуации относятся обстоятельства, которые объективно ухудшают условия жизни, последствия которых граждане не могут преодолеть самостоятельно. Например, утрата имущества в зоне проведения СВО, вынужденный переезд из зоны СВО, инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью и т. д.