Бизнесу поднимут штрафы за отсутствие уведомлений о начале предпринимательской деятельности

Власти хотят на 145% поднять размер административного штрафа для бизнесменов, которые не сообщают о своей деятельности. Санкции не менялись с 2010 года.

Роспотребнадзор хочет на 145% увеличить штрафы для бизнеса, который не подает уведомления о начале ведения предпринимательской деятельности.

Такое поведение создает препятствие для работы контролирующих органов, которые узнают о нелегальной деятельности только после того, как организации совершили противоправные действия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на будущий законопроект с поправками в КоАП.

«Необходимо увеличить срок давности привлечения к административной ответственности, установленный для ст. 19.7.5-1 КоАП с трех месяцев до шести месяцев … Предлагается увеличить штрафы за указанное нарушение на уровень инфляции с момента принятия предыдущего закона (145%), а также установить ответственность за несообщение сведений об изменениях и за повторное нарушение установленного порядка представления уведомлений», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, должностные лица рискуют получить штраф от 7000 до 12 000 рублей, юридические лица — от 24 000 до 48 000.

За повторное нарушение должностные лица заплатят от 15 000 до 25 000 рублей, а компании — от 40 000 до 60 000.

Штрафные санкции по ст. 19.7.5-1 КоАП не менялись с 2010 года.