С 1 мая вводится маркировка БАДов и антисептиков

Все участники оборота биологических активных добавок к пище (БАД), антисептиков и дезинфицирующих средств с 1 мая 2024 года должны передавать данные о движении маркированной продукции через электронный документооборот (ЭДО) между участниками.

Обязательную маркировку этой продукции ввели постановления правительства от 31.05.2023 № 886 и от 30.05.2023 № 870.

До 1 мая 2024 участникам оборота необходимо внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование документооборота с контрагентами.

Система «Честный ЗНАК» объяснила, как передавать сведения о маркировке по ЭДО:

В течение 3-х рабочих дней с момента фактической приемки товара через ЭДО нужно сопоставить название и количество товаров, указанных в электронном УПД, с полученным товаром. При расхождениях сформировать корректировочную электронную накладную или универсальный корректировочный документ, исправленный УПД. При отсутствии расхождений подписать электронный УПД.

Выборочная проверка товара происходит на усмотрение принимающей стороны.

До 31 августа 2025 года включительно в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на товары, а также договоров комиссии, подряда, поручения, агентских в систему передают данные о количестве единиц потребительских упаковок по каждом коду товара.