Мишустин: доходы бюджета выросли более чем на 50%

Минэкономразвития ждет, что за 2024 год ВВП превысит 191 трлн рублей, реальные доходы населения вырастут на 5,3%, а безработица сохранится в пределах 3%.

За первый квартал 2024 года доходы федерального бюджета выросли более чем на 50% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

«Это открывает дополнительные возможности для реализации значимых для государства проектов», — заявил премьер-министр Мишустин.

Согласно базовому варианту бюджетного прогноза, рост ВВП за 3 года составит 2,3-2,4% в год. Такое значение обеспечит увеличение внутреннего спроса.

Министр экономического развития Максим Решетников ожидает, что по итогам 2024 года ВВП вырастет на 2,8% и превысит 191 трлн рублей. Это на 11,5 трлн больше, чем ожидалось в сентябре 2023 года.

Также Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в реальном выражении на 7,7%, а платных услуг – на 5,1%. Номинальные доходы населения вырастут на 12,3%, а реальные — на 5,3%. Уровень безработицы не поднимется выше 3%.