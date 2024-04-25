❗ Внимание: завтра — крайний срок сдачи многих налоговых отчетов

Согласно календарю бухгалтера, на 25 апреля (четверг) приходится последний день представления основных видов налоговой отчетности, в том числе за 1 квартал 2024 года. А ИП на ОСНО платят за себя аванс по НДФЛ за 1 кв.

До 25 апреля включительно следующим видам плательщиков и налоговых агентов необходимо сдать отчетность:

Кроме того, до 25.04.2024 организации и ИП на АУСН уплачивают налог, а ИП на общей системе вносят аванс по НДФЛ за себя за I квартал.

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