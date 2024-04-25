❗ Внимание: завтра — крайний срок сдачи многих налоговых отчетов

До 25 апреля включительно следующим видам плательщиков и налоговых агентов необходимо сдать отчетность:
КТО СДАЕТ
ЧТО СДАВАТЬ И ЗА КАКОЙ ПЕРИОД
ИП на УСН
Декларация за 2023 год (действует новая форма!)
Компании и ИП на УСН
Уведомление для ЕНП о сумме аванса за I квартал
Компании и ИП с сотрудниками
Фирмы, имеющие транспорт, недвижимость
Уведомление по ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество по кадастровой стоимости
Компании и ИП, использующие водный объект по лицензии
Декларация по водному налогу за I квартал
Организации и ИП на ОСНО и ЕСХН
Декларация по НДС (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК)
Организации на ОСНО
Производители подакцизных товаров
Декларация
Организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили в I кв. 2024 операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости
Отчет об операциях с ними
Кроме того, до 25.04.2024 организации и ИП на АУСН уплачивают налог, а ИП на общей системе вносят аванс по НДФЛ за себя за I квартал.
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