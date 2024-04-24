В честь Дня главбуха вышла новая кавер-версия песни «Бухгалтер»

Журнал «Главбух» в честь своего 30-летия и ко Дню главного бухгалтера перевыпустил хит 90-х, посвященный бухгалтерам. Трек вышел в новой аранжировке и исполнении певицы Anna, экс-солистки группы Cream Soda.
«Пусть эта песня станет любимой, а положительные эмоции и радость сопровождают вас не только сегодня, но и каждый день!», — желает редакция журнала.
Уже сейчас можно посмотреть художественный клип на кавер-версию легендарной песни «Бухгалтер» группы «Комбинация» (слова Алены Апиной). Главную роль сыграла народная артистка РФ Ирина Пегова.
Комментарии9
Да уж😏Неповторимый оригинал и ....
Как же уже достали эти "подражатели" - не умеете делать лучше, то не трогайте.
Хотя от Актион сложно было ожидать шедевр...
Как они относятся к подписчикам или другим людям, так и с музыкальными произведениями, чтобы не материться напишу - по-свински
Как-то все уныло и убого, если честно.
Ни задора, ни энергии в песни не осталось - какая-то бледная и серая стала. Умирающим голосом поёт.
Бывают каверы превосходящие оригинал, но это абсолютно не такой случай
Именно! Мне не нравятся все эти переделки, они почти всегда хуже оригинала, а тут прямо какая-то лебединая песня вышла, хотя оригинал-то задорный.
А вот, какие каверы лучше оригинала? Я тоже подумаю сейчас
енп довёл?