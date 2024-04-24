В честь Дня главбуха вышла новая кавер-версия песни «Бухгалтер»

5 лайфхаков для бухгалтера: что делать, если директор не повышает зарплату

Даже самая достойная зарплата бухгалтера после пары лет без повышения становится не очень впечатляющей. Цены на жизнь растут, а индексация окладов оставляет желать лучшего. Рассказываем, что делать специалисту, который хочет повысить доход, но не может достучаться до начальства.