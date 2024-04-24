Власти расширят индикаторы риска для проверок компаний. Их будет 500

Минэкономразвития уже утвердило больше 30 новых индикаторов, которые сигнализируют о возможных нарушениях законодательства. На основании этой информации контролирующие органы будут принимать решение о плановой проверке бизнеса.

В 2024 году число индикаторов риска для предупреждения нарушений закона увеличится до 500. В первом квартале Минэк уже согласовал больше 30 новых критериев.

Увеличение количества индикаторов риска ускорит переход к «умным» проверкам бизнеса, сказано на сайте Минэкономразвития. Контролирующие органы придут на объект только в случае потенциального нарушения требований. Это снизит административную нагрузку на бизнес.

«Риск-ориентированный подход смещает вектор контроля с наказаний за нарушения на их профилактику. При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, не отвлекаясь на коммуникации с контрольными органами», — сказал заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

До конца 2023 года власти утвердят еще 60-70 дополнительных индикаторов, которые сигнализируют о вероятном возникновении нарушения законодательства. Это станет основой для проведения плановой проверки бизнеса.

Например, к подобным индикаторам относят заявления о банкротстве работодателя, у которого больше 50 сотрудников.