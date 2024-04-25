Долги работодателей по зарплате сократились в 2 раза

Прокуратура следит за соблюдением трудовых прав: только в новых регионах работодатели расплатились с долгами по зарплате на сумму 1,3 млрд рублей.

В 2024 году суммарная задолженность по заработной плате снизилась почти в два раза. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Прокуроры проводят проверку в том числе на предприятиях новых регионов. В ДНР компании из сфер ЖКХ и угольной промышленности рассчитались с долгами по зарплате перед сотрудниками: им выплатили больше 1,3 млрд рублей.

Сотрудники ведомства пресекли 415 тыс. нарушений трудовых прав, на основании информации от прокуроров в суд передали больше 42 тыс. заявлений о взыскании долгов на 3 млрд рублей. Все требования истцов удовлетворены.

В 2024 году были восстановлены трудовые права 140 тыс. участников СВО и их родных, которые своевременно не получили компенсации и страховые возмещения. Больше 300 тысяч военнослужащих реструктуризировали долги по кредитам.

Также прокуратора следит за соблюдением поручения президента о повышении окладов и выплат врачам и медицинскому персоналу.