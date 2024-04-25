С 4 мая упростили продление договора на рекламную конструкцию

Начинают действовать изменения в закон о рекламе и ряд других нормативных актов.

Поправки установил закон от 23.04.2024 № 98-ФЗ. Он предусматривает особенности заключения и исполнения в 2024 году договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Либо на участке, госсобственность на который не разграничена.

До 31 декабря 2024 года лицо, заключившее такой договор ранее, вправе обратиться в орган госвласти, местного самоуправления с заявлением о заключении допсоглашения на увеличение срока действия этого договора. При этом по нему не должно быть задолженности. В свою очередь, чиновники обязаны заключить дополнительное соглашение без проведения торгов.

Срок действия такого договора в соответствии с допсоглашением — 10 лет, если в заявлении не указан меньший срок.

Общий срок действия договора с учетом допсоглашения может превысить предельный, установленный федеральным законом «О рекламе», при условии, что общий срок действия договора с учетом допсоглашения истекает не позднее 31 декабря 2034 года включительно.

Также установили специальные требования к исполнению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, действующие в течение срока, на который увеличивается действие договора.

Ранее обратиться за упрощенным продлением договора можно было до 1 марта 2023 года.