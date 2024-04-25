Предварительно известен размер вычета за сдачу норм ГТО

Налоговый вычет по НДФЛ можно будет получить за сдачу норм ГТО.

Законопроект об этом сейчас готовят в комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Инициатива разрабатывается в рамках поручений президента.

Вычет установят в размере 500 рублей ежемесячно для тех лиц, которые:

сдали нормативы ГТО;

получили соответствующий знак либо подтвердили его;

прошли диспансеризацию в соответствующем календарном году.

Будет прописан механизм самого такого подтверждения: после получения знака нужно будет по прошествии 1 года повторно сдать нормативы хотя бы на минимальный знак.

В Минспорта поддержали такой подход.

«Считаем, что это будет способствовать увеличению количества граждан, которые не только систематически занимаются физкультурой и спортом, но и сдают определенные нормативы ГТО, постоянно повышают уровень физической подготовки и ведут здоровый образ жизни», — сказал замминистра спорта Андрей Федоров.

Известно, что инициатива еще будет дорабатываться с Администрацией президента, Минздравом и другими заинтересованными ведомствами.