Предварительно известен размер вычета за сдачу норм ГТО

Законопроект об этом сейчас готовят в комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Инициатива разрабатывается в рамках поручений президента.
Вычет установят в размере 500 рублей ежемесячно для тех лиц, которые:
сдали нормативы ГТО;
получили соответствующий знак либо подтвердили его;
прошли диспансеризацию в соответствующем календарном году.
Будет прописан механизм самого такого подтверждения: после получения знака нужно будет по прошествии 1 года повторно сдать нормативы хотя бы на минимальный знак.
В Минспорта поддержали такой подход.
«Считаем, что это будет способствовать увеличению количества граждан, которые не только систематически занимаются физкультурой и спортом, но и сдают определенные нормативы ГТО, постоянно повышают уровень физической подготовки и ведут здоровый образ жизни», — сказал замминистра спорта Андрей Федоров.
Известно, что инициатива еще будет дорабатываться с Администрацией президента, Минздравом и другими заинтересованными ведомствами.
Комментарии3
780 рублей в год)))
прямо ради 500 рублей вычета каааак кинутся нормы сдавать.....
Не, предыдущий министер умнее был. Тот хоть по уму выражался "Лет ми спик фром май харт"
очень хочется спросить: ты как считал-то? калькулятор, арифмометр, столбиком?
Реально кто-то ответил в стиле.... вот если дадите вычет по НДФЛ, то завтра пойду сдавать нормы, а без вычета - не буду! так?
Да, лучше бы школьную программу изменили , чтобы учителя физкультуры постоянно в течении всего учебного года тренировали детей по испытаниям на сдачу норм ГТО. И денег на это особо не надо. И толку больше было бы, и дети бы более физически развиты были, и эти нормы могли бы запросто сдавать. А то сейчас в школах -училка , гадина, весь урок в мобильнике сидит, а дети на уроке -весь учебный год только мячики бросают, и про эти ГТО вообще не знают. А этой училке физкультуры на это пофигу. Типа раз у нее зарплата маленькая, то она вообще может на уроке ничего делать. Это теперь программы по физ.культуре в школе такие. Там про ГТО вообще только вскользь упоминается, при сдаче. А как и кто к ним готовится -это никого не интересует. Ребенок рассказывал - в школе училка физкультуры ставила 4 тем, кто помощью подтяжек-ремней мог один раз подтянуться. Это в среднем-то классе -жуть. Какие тут реальные нормы ГТО-нет такого.
Также по новым спорт.городкам при школах и во дворах - гос.закупки закрыли, а далее уже никого не волнует будут эти городки использоваться или нет, у школ обязанностей по ним нет.