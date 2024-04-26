Верховный Суд: для ИП из реестра малого бизнеса не положено снижать размер штрафов

Особый порядок определения штрафов для бизнеса из категории «малое предприятие» распространяется только на юридических лиц, а не на индивидуальных предпринимателей.

Верховный суд рассмотрел дело индивидуального предпринимателя, которого оштрафовали на 300 000 рублей за нарушение закона «Об организации регулярных перевозок».

Нижестоящие инстанции решили снизить штраф в 2 раза, поскольку ИП числится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Для малых предприятий есть свой порядок определения штрафов, который закреплен в ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП. Верховный суд заявил, что этот механизм распространяется только на юридических лиц, а не на ИП.

«Статья 4.1.2 КоАП РФ устанавливает особенности назначения административного наказания в виде административного штрафа для конкретной категории лиц — социально ориентированных некоммерческих организаций и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, а, следовательно, положения названной статьи не могут применяться в отношении индивидуальных предпринимателей», — сказано в решении ВС.

Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций, а индивидуальному предпринимателю придется выплатить полную сумму штрафа.