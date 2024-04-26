Капитальное строительство разрешат вести без рабочих документов

Кабмин определит перечень строительных работ, которые можно проводить без проектной документации. Это сэкономит застройщикам время и деньги.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется подготовка рабочей документации.

«Законопроектом предлагается наделить Правительство Российской Федерации полномочиями по установлению случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется подготовка рабочей документации», — сказано в пояснительной записке.

В первую очередь, этот закон нужен для того, чтобы отказаться от разработки рабочей документации при строительстве распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, которые не входят в категорию технически сложных, уникальных и особо опасных.

Предполагается, что законопроект позволит сократить финансовые и временные затраты для застройщиков.