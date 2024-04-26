Когда применяющих ЕСХН освободят от уплаты налога на имущество

Плательщики единого сельскохозяйственного налога — ЕСХН — могут не платить налог на имущество организаций.
Речь идет о недвижимости, которая используется:
при производстве сельскохозяйственной продукции;
первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции;
оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.
«Льгота распространяется в том числе на то имущество, которое используется в предпринимательской деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя, но в данный момент законсервировано или не используется на время ремонта», — сказано на сайте ФНС.
За остальное имущество, которое не участвует в процессе производства, переработки и продажи, налог придется платить: на него эта льгота не распространяется. Например, имущественным налогом облагаются административные здания, столовые и гостиницы.
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