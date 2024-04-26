Когда применяющих ЕСХН освободят от уплаты налога на имущество

Берешь и запускаешь: как Telega.in меняет правила игры в размещении рекламы в Телеграм для бизнеса

Телеграм уже давно не просто мессенджер — это полноценная арена для маркетологов, которые каждый день соревнуются за внимание аудитории. Платформа активно развивается, предлагая все новые и новые рекламные инструменты. Но с ростом возможностей возникает и потребность в автоматизации. Здесь на сцену выходит Telega.in, превращая сложные процессы в дело пяти минут.