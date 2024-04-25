Минцифры запретит массовые спам-звонки

Абоненты стараются не отвечать на входящие звонки, чтобы не сталкиваться с рекламными обзвонами и спамом. Власти будут с этим бороться и запретят массовые звонки, инициированные роботами.

Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о подготовке законопроекта, который запретит массовые спам-обзвоны. Чаще всего такие звонки инициируются роботами.

«Сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами», — сказал Максуд Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024».

Недавно мы писали, что с 17 апреля 2024 года начали действовать новые штрафы в КоАП за спам по телефону.

Размер штрафа по новым нормам ст. 14.3 КоАП:

20 000 - 100 000 руб. — для ИП;

150 000 - 500 000 руб. — для малых предприятий.

Для граждан предусмотрены штрафы в 10-20 тысяч руб., на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч, а для организаций — от 300 000 до 1 млн рублей.