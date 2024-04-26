Через сервис поиска попутчиков можно никуда не уехать и остаться без денег

В Алтайском крае осудят участников группы, похитивших почти 1 млн рублей у 53 клиентов сервиса поиска попутчиков.

МВД по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела о краже денежных средств с банковских счетов клиентов онлайн-сервиса поиска попутчиков, проживающих в 18 регионах России. Обвинение в совершении хищений предъявлено 3-м участникам межрегиональной группы – жителям Тюменской и Челябинской областей, а также Удмуртии.

Трое сообщников 1996, 1999 и 2003 годов рождения регистрировались на интернет-платформе для путешествий и размещали фиктивные предложения о дальних поездках и наборе пассажиров. Когда потенциальные жертвы откликались на объявления, подельники убеждали их продолжить общение в мессенджере, где просили произвести онлайн-платеж через ссылку, которая на самом деле вела на сайт-двойник.

Попадая на мошеннический ресурс, граждане указывали в нем данные своих банковских карт, что позволяло участникам криминальной группировки похищать деньги со счетов потерпевших. В одном из подобных случаев злоумышленники оформили на жертву кредит и перевели заемные средства себе.

Сообщники занимались преступной деятельностью с марта 2021 по сентябрь 2022 года и похитили у 53 клиентов онлайн-сервиса поиска попутчиков в общей сумме почти 1 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые состояли в закрытых группах в мессенджере, в которых между собой вели общение граждане разных стран, также совершавшие хищения денег с использованием различного программного обеспечения.

Фигуранты в ходе следствия добровольно возместили потерпевшим в общей сумме 350 000 рублей. По ходатайству следователя на их имущество общей стоимостью свыше 600 000 рублей был наложен арест.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его материалы будут направлены в суд, сообщило МВД.