До 2 мая ИП на УСН должны заплатить и годовой, и квартальный налог

Очередной срок уплаты налога, 28 число, в этот раз переносится на более позднюю дату, потому что совпадает не только с выходным днем, но и государственным праздником 1 Мая.

До 2 мая включительно ИП на УСН без работников должны уплатить:

налог по УСН за 2023 год;

аванс по УСН за 1 квартал 2024.

Годовой налог начислят на ЕНС по декларации, а аванс за 1 квартал – на основании уведомления. Его надо было сдать до 25.04.

Нулевое уведомление не сдают. Если аванс к уплате есть, а уведомление не сдали, то можно сдать его сейчас. За просрочку с уведомлениями пока не штрафуют.

Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году смотрите тут.

Научитесь вести налоговый учет организаций и ИП на УСН, заполнять декларацию, уведомления по ЕНП и отчеты за работников без ошибок на курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 950 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.