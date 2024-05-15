Если сотрудник несколько раз в год отдыхает в санатории за счет работодателя, придется платить НДФЛ

Отдых в санатории по путевке, которую оплатил работодатель, не облагается НДФЛ. Но только 1 раз в год.

Если же один и тот же сотрудник отдыхал в санатории за счет работодателя несколько раз в течение года, то без НДФЛ будет только одна путевка. Какая – решает сам работник.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.01.2024 № 03-04-09/6841.

За остальные путевки придется платить НДФЛ.

Вот перечень лиц, которым организация может раз в год оплатить путевку, не удерживая НДФЛ:

работники и члены их семей;

бывшие работники, которые уволились в связи с выходом на пенсию по инвалидности или старости;

инвалиды, не работающие в данной организации;

дети до 18 лет;

студенты-очники до 24 лет.

Подробнее правила расчета зарплаты, компенсаций и других выплат для сотрудников разберем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы узнаете, как вести кадровый учет, заполнять отчетность и получите перспективу карьерного роста.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.