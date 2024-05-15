Если сотрудник несколько раз в год отдыхает в санатории за счет работодателя, придется платить НДФЛ

Если же один и тот же сотрудник отдыхал в санатории за счет работодателя несколько раз в течение года, то без НДФЛ будет только одна путевка. Какая – решает сам работник.
Об этом сообщает Минфин в письме от 29.01.2024 № 03-04-09/6841.
За остальные путевки придется платить НДФЛ.
Вот перечень лиц, которым организация может раз в год оплатить путевку, не удерживая НДФЛ:
работники и члены их семей;
бывшие работники, которые уволились в связи с выходом на пенсию по инвалидности или старости;
инвалиды, не работающие в данной организации;
дети до 18 лет;
студенты-очники до 24 лет.
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