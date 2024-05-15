Кто должен платить НДС при импорте товаров, если отгрузка идет со склада в Беларуси

Ситуация: компания №1 продает товар компании №2. Но этот товар – белорусский, он лежит на складе компании-производителя №3 в Беларуси. Компания №1 заключает договор на поставку с компанией №3. А забирает товар со склада сам покупатель (компания №2).

В этом случае платить косвенный НДС при импорте должна компания №1, потому что именно она заключила договор с белорусской компанией.

И неважно, что фактически импортером является компания №2.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-07-13/1/21593.

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