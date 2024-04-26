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Дробление бизнеса

В ближайшие дни объявят параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса

К маю будет готов механизм амнистии для бизнеса, который увлекается дроблением.

Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая на съезде РСПП.

Напомним, президент поручил определить параметры налоговой амнистии для бизнеса на УСН, который при росте доходов применял дробление, чтобы сохранить спецрежим.

«Немаловажный вопрос, который мы сейчас обсуждаем с коллегами из РСПП, – это вопрос амнистии. Спасибо, что согласились обсуждать с нами, какой механизм был бы оптимален для обеих сторон, чтобы внести его понятным и прозрачным образом для всех участников процесса», – сказал глава ФНС.

Он заявил, что в самое ближайшее время – к маю, уже будут разработаны параметры.

Недавно Торгово-промышленная палата предложила новые лимиты: до 800 млн рублей и ставку УСН до 10% — для доходов, 20% — для доходов минус расходы.

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