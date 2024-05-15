ФАС проверит цены на авиабилеты

Представители авиации связывают высокую стоимость перелетов с ростом ставок на обслуживание судов, авиационное топливо, запчасти и агрегаты.

Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу проверить, почему цены на авиабилеты в экономклассе резко выросли.

В феврале 2024 года стоимость перелета в экономклассе выросла на 42% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. В марте цены подскочили на 23%, до 7 345 рублей. Об этом пишут «Известия».

«Средняя стоимость перелета в экономклассе в феврале из расчета на 1 тыс. км полета составила 7 244 рубля, что приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос», — сообщили депутаты в обращении.

Недавно мы писали, что ФАС возбудила дело против авиакомпании S7. У компании не оказалось ценовой политики, которая определяет ценообразование билетов. В результате пассажиры одного класса покупают места по разной стоимости.

В пресс-службе «ИрАэро» связывают подорожание перелетов с ростом ставок на обслуживание самолетов. Они выросли на 46%, авиатопливо стало дороже на 54%, а запчасти и агрегаты — на 56%.

Минтранс уверен, что пассажиры все еще могут купить билеты по доступным ценам. Для этого их нужно приобретать заранее. Удерживать стоимость перелетов помогают и программы субсидирования, которые действуют по 270 маршрутам внутри страны.