👼 Выплаты от работодателей в связи с рождением детей предложили полностью освободить НДФЛ, и власти не против

Корпоративные выплаты, связанные с рождением детей, необходимо освободить от НДФЛ, чтобы эти средства в полном объеме доходили до молодых родителей, считает Сергей Шишкарев, основатель группы компаний «Дело».

Уточнение — в его компании сотрудникам выплачивают по 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей плюс целый набор льгот. Это средства, которые компания выплачивает в рамках корпоративной программы поддержки рождаемости, материнства и детства. Программа действует с 2022 года и доступна для 11 тысяч сотрудников компании.

По словам Шишкарева, компания тратит 1,3 млн рублей на выплату по случаю рождения ребенка, но сотрудник получает только 870 000 рублей (из-за НДФЛ — прим. ред.). «Надо, конечно, такой порядок пересмотреть, и эти выплаты освободить от НДФЛ и от других налогов», сказал он на всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». Его слова приводит Газета.ру.

Идею Шишкарева поддержал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев:

«Корпоративный семейный капитал, в отличие от государственного, все еще облагается страховыми взносами и налогами на физических лиц. Что фактически его ополовинивает», — сказал Щеголев.

Он добавил, что корпоративный семейный капитал не принимается к учету в составе затрат при расчете налога на прибыль. «Задача и возможность отечественного бизнеса – поддержать предлагаемые государственным усилиям по улучшению демографической ситуации», заявил он.

Белякова Наталья Сергеевна, сотрудник ФКУ «Налог-сервис», самозанятый налоговый бухгалтер:

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Впервые Шишкарев предложил освободить корпоративные выплаты от НДФЛ в конце 2023 года на парламентских слушаниях по повышению рождаемости.