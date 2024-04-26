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Госзакупки

В госзакупках будут работать офсетные контракты

Чтобы IT-компании больше средств вкладывали в инновационные технологии, в законодательство о госзакупках добавят офсетные контракты.

Минцифры хочет внедрить механизм офсетных контрактов для IT-сферы. В законе о госзакупках пропишут уточненный механизм офсетных контрактов.

Они представляют собой долгосрочные договоры о поставке товаров и услуг, которые позволят бизнесу вкладывать средства в инновации, обновление производства или в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — НИОКР. Об этом пишут «Ведомости».

«Сейчас многие крупные госкомпании не готовы менять ранее внедренные и используемые зарубежные решения на российские аналоги. Заявляемые причины – отсутствие у них [российских аналогов] необходимой функциональности или несоответствие технических характеристик отечественных продуктов требованиям заказчиков», — сказал представитель Минцифры.

Ожидается, что поправки упростят компаниям механизм инвестиций в новые решения и будут мотивировать их заключать долгосрочные договоры.

Комментарии

1
  • s.ivanova_

    Это только для IT-компаний такое сделают или для всех?

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