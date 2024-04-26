В госзакупках будут работать офсетные контракты

Минцифры хочет внедрить механизм офсетных контрактов для IT-сферы. В законе о госзакупках пропишут уточненный механизм офсетных контрактов.
Они представляют собой долгосрочные договоры о поставке товаров и услуг, которые позволят бизнесу вкладывать средства в инновации, обновление производства или в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — НИОКР. Об этом пишут «Ведомости».
«Сейчас многие крупные госкомпании не готовы менять ранее внедренные и используемые зарубежные решения на российские аналоги. Заявляемые причины – отсутствие у них [российских аналогов] необходимой функциональности или несоответствие технических характеристик отечественных продуктов требованиям заказчиков», — сказал представитель Минцифры.
Ожидается, что поправки упростят компаниям механизм инвестиций в новые решения и будут мотивировать их заключать долгосрочные договоры.
Комментарии1
Это только для IT-компаний такое сделают или для всех?