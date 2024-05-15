Что грозит селлеру, который не доставил оплаченный товар

В 8 из 10 случаев судьи принимают сторону покупателей в спорах с продавцами. Если селлер не может доставить товар, он должен вернуть деньги и выплатить неустойку.

В соответствии со ст. 23.1 закона «О защите прав потребителей» покупатель может потребовать:

передать оплаченный товар в установленный им новый срок;

вернуть сумму предварительной оплаты товара, который продавец не доставил.

«В случае нарушения установленного срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента (0,5%) суммы предварительной оплаты товара», — сказано в телеграм-канале Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Покупатель имеет право отправить продавцу письменную претензию или открыть спор через специальный сервис, который предоставляют интернет-площадки.

Если заказчик оплатил покупку, но продавец не отправил заказ и не выходит на связь, то потребитель вправе позвонить в банк с просьбой вернуть денежные средства по спорной транзакции. В этом случае разбираться с селлером будет уже кредитная организация или представители платежной системы.

Также покупатель всегда может обратиться в суд, который решает в пользу потребителя 8 из 10 дел.

Разберитесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

Вы научитесь вести учет в 1С , составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.