Что грозит селлеру, который не доставил оплаченный товар

В соответствии со ст. 23.1 закона «О защите прав потребителей» покупатель может потребовать:
передать оплаченный товар в установленный им новый срок;
вернуть сумму предварительной оплаты товара, который продавец не доставил.
«В случае нарушения установленного срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента (0,5%) суммы предварительной оплаты товара», — сказано в телеграм-канале Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Покупатель имеет право отправить продавцу письменную претензию или открыть спор через специальный сервис, который предоставляют интернет-площадки.
Если заказчик оплатил покупку, но продавец не отправил заказ и не выходит на связь, то потребитель вправе позвонить в банк с просьбой вернуть денежные средства по спорной транзакции. В этом случае разбираться с селлером будет уже кредитная организация или представители платежной системы.
Также покупатель всегда может обратиться в суд, который решает в пользу потребителя 8 из 10 дел.
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