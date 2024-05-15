Путин: судимость членов семьи не должна влиять трудоустройство

Много молодых людей хотят идти на госслужбу или в правоохранительные органы, но у них нет такой возможности, потому что им мешает судимость одного из родителей или обоих. Можно ли пересмотреть это правило, спросила Путина Е. Шохина.

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой. Все зависит в данном случае, я думаю, от конкретных ситуаций, но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю», — ответил глава государства.

Президент добавил, что никто за действия членов семьи не отвечает, это понятно. Всегда это связано с конкретным человеком, с его личными деловыми качествами, с его возможностями и так далее. Прежде всего, кадровые службы должны руководствоваться этими соображениями.