Губернаторам хотят разрешить продлевать майские праздники

Депутат Госдумы Владислав Даванков внес законопроект о праве губернаторов переносить выходные дни с новогодних праздников на майские, если это одобрит большинство жителей региона.
«При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса: ресторанного, гостиничного и туристического», — сказано в пояснительной записке.
Автор законопроекта отметил, что в 2021 году, когда выходными были дни с 1 по 3, с 4 по 7 и с 8 по 10 мая, у большинства улучшилось психологическое самочувствие, люди провели больше времени с семьей на даче.
С подобным предложением Владислав Даванков уже выступал в 2023 году. Однако тогда законопроект не приняли.
Комментарии4
отсюда делаем вывод, что у большинства.... есть дача!
ну с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими днями с сохранением ЗП. Я, например, сидела считала зарплату, потому что 10 выдача. И у меня психологическое настроение было хуже некуда. потому что другие не работали и получили свои деньги, а я работала, а не проводила время с семьей и на даче.
То же самое, кстати, в новогодние каникулы. Сидишь и считаешь зарплату, а не в снежки играешь.
ну Вы ещё 2020 год вспомните. Почти полгода никто вообще на работу не ходил. Дома сидели за свою зарплату. А бухгалтер за свою зарплату как работал, так и работал. Ещё и по необходимым вопросам надо было от кого-то чего-то добиться
Такая судьба у бухгалтера.
Причём, если ты сегодня-завтра всё-таки и не пойдёшь на работу, и всё-таки отдохнёшь, то следующие 2-3 дня будешь работать в двойном режиме!