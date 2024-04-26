Губернаторам хотят разрешить продлевать майские праздники

В Госдуме хотят разрешить местным властям давать больше выходных в майские праздники. Но только если большинство жителей поддержит перенос выходных с новогодних праздников.

Депутат Госдумы Владислав Даванков внес законопроект о праве губернаторов переносить выходные дни с новогодних праздников на майские, если это одобрит большинство жителей региона.

«При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса: ресторанного, гостиничного и туристического», — сказано в пояснительной записке.

Автор законопроекта отметил, что в 2021 году, когда выходными были дни с 1 по 3, с 4 по 7 и с 8 по 10 мая, у большинства улучшилось психологическое самочувствие, люди провели больше времени с семьей на даче.

С подобным предложением Владислав Даванков уже выступал в 2023 году. Однако тогда законопроект не приняли.