Совфед: беременные сотрудницы ликвидированных компаний должны получать пособие не ниже МРОТ

Валентина Матвиенко призвала устранить несправедливость и платить больше беременным женщинам, которых уволили из-за ликвидации фирмы-работодателя.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила увеличить пособие по беременности и родам для женщин, которые были уволены в связи с ликвидацией компании. Размер выплат должен быть не ниже минимального размера оплаты труда — МРОТ.

«Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не ниже минимального размера оплаты труда. И прошу сенаторов, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

Сейчас беременные сотрудницы, которых уволили из-за ликвидации фирмы, получают меньше 1000 рублей в месяц. Это в десятки раз меньше выплат, которые получают работающие женщины со стажем меньше 6 месяцев.

С 01.02.2024 пособие по беременности и родам для женщин, уволенных по ликвидации организации, составляет 922,65 руб.