Росфинмониторинг: экспортеры не нарушают указ о продаже валютной выручки

Крупнейшие экспортеры выполняют требования властей в полном объеме и продают выручку по внешнеторговым контрактам на территории РФ.

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что большинство экспортеров добросовестно выполняют свои обязательства и продают валютную выручку на внутреннем рынке РФ.

«Указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за этот период действия указа серьезных нарушений. То есть ритмично осуществлялась продажа валютной выручки», — сказал Герман Негляд.

По решению правительства 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров должны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки. Затем не менее 90% от суммы зачисления нужно продать на внутреннем рынке.

Недавно мы писали, что власти продлят требования по продаже валютной выручки до конца 2024 года.