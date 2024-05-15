Путешествовать семьей станет комфортнее: в законе определят, что такое «семейный туризм»

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой законодательно определить понятие «семейный туризм» и организовать обустроенные маршруты для семейных путешествий.

По словам Яровой, «внутренний туризм должен быть доступен для семей с детьми. Это не только вид досуга — он играет огромную воспитательную и образовательную роль».

«Сегодня семьям в путешествиях приходится сталкиваться с отсутствием специально оборудованных для детей мест отдыха, кроваток в номерах отелей, детского меню в системе общественного питания, стульчиков для кормления детей. Кроме того, отсутствует придорожная инфраструктура для семейных путешествий на автомобиле. Это подтверждает необходимость выработки общего подхода к развитию и поддержке семейного туризма, того, что определяет комфорт и саму возможность семейного отдыха с детками разного возраста», — сказала парламентарий.

Кроме того, Яровая предложила Минэкономразвития совместно с регионами организовать обустроенные маршруты для семей с детьми, в том числе предусматривающие создание вдоль трасс многофункциональных зон придорожного сервиса, где семьи с детьми могли бы спокойно отдохнуть, подготовившись к дальнейшей дороге по туристическому маршруту.

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что важнейшая задача сейчас — принятие базового закона о туризме, который будет отражать реалии современности и дух времени.

По его словам, концепция законодательной инициативы подготовлена и получила поддержку Мишустина.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков подчеркнул, что важнейшими для развития туристической отрасли являются задачи, определенные президентом. Ключевая — развитие качества туристических маршрутов, номерного фонда. Для этого идет работа над классификацией средств размещения. Все они должны быть проверены и классифицированы, считает он.

Также Вахруков сообщил, что маршруты семейного автомобильного туризма сейчас формируются. К началу сентября их разместят на портале (на каком, не уточняется — прим. ред.). Они будут отмаркированы с точки зрения обеспечения дорожного сервиса.

Ранее мы писали, что с подачи Яровой в России могут ввести программу «Сельскохозяйственный гектар».