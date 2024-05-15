Как считать НДФЛ при продаже квартиры по заниженной цене

Если продать квартиру до истечения минимального срока, надо платить НДФЛ. Причем при расчете базы доход может быть не тот, что указан в договоре, а рассчитанный из кадастровой стоимости.

Доход – это или сумма из договора купли-продажи, или 70% от кадастровой стоимости. За основу берут большее из этих значений.

При этом доход можно уменьшить или на вычет в 1 млн рублей, или на фактические расходы на покупку этой квартиры.

Пример Человек в 2023 году продал унаследованную квартиру за 3 млн рублей. Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2023 – 4,8 млн рублей. 70% от кадастровой стоимости – 3 360 000 руб. При расчете НДФЛ можно применить вычет 1 млн рублей. Налогооблагаемая сумма дохода – (4 800 000 х 0,7) – 1 000 000 = 2 360 000 руб.

НДФЛ к уплате – 2 360 000 х 13% = 306 800 руб.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, мы рассказывали тут.