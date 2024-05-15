Как считать НДФЛ при продаже квартиры по заниженной цене

Доход – это или сумма из договора купли-продажи, или 70% от кадастровой стоимости. За основу берут большее из этих значений.
При этом доход можно уменьшить или на вычет в 1 млн рублей, или на фактические расходы на покупку этой квартиры.
Пример
Человек в 2023 году продал унаследованную квартиру за 3 млн рублей.
Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2023 – 4,8 млн рублей.
70% от кадастровой стоимости – 3 360 000 руб.
При расчете НДФЛ можно применить вычет 1 млн рублей.
Налогооблагаемая сумма дохода – (4 800 000 х 0,7) – 1 000 000 = 2 360 000 руб.
НДФЛ к уплате – 2 360 000 х 13% = 306 800 руб.
Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, мы рассказывали тут.
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