По каким признакам налоговики определяют незаконные схемы с самозанятыми

Из тех компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, около 4% имеют признаки незаконной минимизации зарплатных налогов.

Такую статистику приводит региональное УФНС.

Налоговики назвали признаки, которые указывают на злоупотребление компанией режимом НПД.

Это, в частности, такие признаки: намеренный перевод работников на НПД с оказанием услуг взаимозависимому юрлицу;

минимальное количество в организации штатных работников при значительном количестве привлеченных самозанятых;

использование при регистрации одного адреса электронной почты;

использование одного технического средства для формирования чеков.

Если такие действия будут выявлены, работодатель попадет в группу риска, о чем его проинформируют налоговики, предложив добровольно уточнить свои налоговые обязательства.

Для контроля данной сферы налоговики располагают специальными цифровыми инструментами, которые в режиме реального времени определяют налоговых агентов с признаками подмены трудовых отношений с самозанятыми, предупреждает УФНС.

Что нельзя делать при сотрудничестве с самозанятыми, читайте здесь.