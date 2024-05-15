По каким признакам налоговики определяют незаконные схемы с самозанятыми

Такую статистику приводит региональное УФНС.
Налоговики назвали признаки, которые указывают на злоупотребление компанией режимом НПД.
Это, в частности, такие признаки:
намеренный перевод работников на НПД с оказанием услуг взаимозависимому юрлицу;
минимальное количество в организации штатных работников при значительном количестве привлеченных самозанятых;
использование при регистрации одного адреса электронной почты;
использование одного технического средства для формирования чеков.
Если такие действия будут выявлены, работодатель попадет в группу риска, о чем его проинформируют налоговики, предложив добровольно уточнить свои налоговые обязательства.
Для контроля данной сферы налоговики располагают специальными цифровыми инструментами, которые в режиме реального времени определяют налоговых агентов с признаками подмены трудовых отношений с самозанятыми, предупреждает УФНС.
Что нельзя делать при сотрудничестве с самозанятыми, читайте здесь.
Начать дискуссию