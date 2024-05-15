Госдума хочет запретить оборот криптовалюты в России: как это будет

Право заниматься майнингом будет только у тех компаний, которые включены в реестр. Физическим лицам в нем регистрироваться не нужно, если они не превышают ограничения по потреблению электроэнергии.

Депутаты Госдумы доработали законопроект о регулировании майнинга в стране. Среди изменений есть предложение запретить организацию оборота цифровой валюты на территории РФ.

В законопроекте перечислены требования к деятельности физических лиц и компаний, которые занимаются майнингом цифровой валюты. Таких участников будет устанавливать правительство по согласованию с Центробанком, а Минцифры начнет контролировать исполнение требований.

«Принятие законопроекта позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют», — сказано в пояснительной записке.

Таким образом, право вести майнинг будет только у тех организаций, которые включены в специальный реестр. Физические лица, если они не превышают лимиты энергопотребления, смогут майнить криптовалюту без записи в реестре.

Контролировать оборот цифровой валюты будут в заявительном порядке. Все, кто занимается майнингом, обязаны предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении криптовалюты в результате майнинга, а также об адресах-идентификаторах. Такие списки будет вести Росфинмониторинг. Ведомство проверит, что операции не проводятся для отмывания доходов и финансирования терроризма.

Ранее мы писали, что аномальная нагрузка на электросеть помогла выявить майнинг криптовалюты.