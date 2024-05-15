🔌 Если просрочили сдачу 3-НДФЛ из-за технических ограничений, штрафа не будет. Но бухгалтеры не верят

Налоговики разъяснили, что будет, если неквалифицированная электронная подпись (НЭП) для подачи декларации 3-НДФЛ не сгенерировалась.

Декларационная кампания по НДФЛ в 2024 году началась 1 января и продлится по 2 мая включительно. Налоговики обещают не штрафовать налогоплательщиков, которые не успеют отчитаться из-за технических ограничений в ЛК.

«В случае невозможности сдачи декларации в срок до 2 мая из-за технических ограничений налоговый орган не будет применять штрафные санкции в отношении таких налогоплательщиков», — процитировали представителей ФНС РИА Новости.

Подписчики сообщества «Клерка» ВКонтакте уже начали обсуждение и настроены не оптимистично:

Также налоговики напомнили предпринимателям, что пользователи личного кабинета могут подписать декларации квалифицированной электронной подписью, если она у них есть. Кроме этого, подать декларацию можно в МФЦ или в ИФНС лично.

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