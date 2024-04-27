👦🎁👵 Пенсионными баллами можно будет делиться с родителями: проект

Чтобы люди сейчас получали пенсию побольше, их дети могут передать им свои пенсионные баллы, которые числятся на их лицевом счете для формирования будущей пенсии.

Законопроект с такой поправкой в закон о пенсиях внесен в Госдуму.

То есть можно будет часть своей будущей пенсии трансформировать в настоящую пенсию своих родителей.

Передать можно каждый год половину своих баллов. При этом у родителей, если они работают и формируют свои баллы, суммарно в год не может быть больше 10 баллов.

Напомним, 10 баллов – это максимум, который начисляют на ИЛС. Столько баллов получают те, чей доход превышает предельную базу для взносов.

Эта поправка обеспечит адресную помощь за счет направления части пенсионных баллов детей для увеличения суммы баллов родителей без привлечения дополнительного бюджетного финансирования, говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.

Напомним, для выхода на пенсию в 2024 году надо иметь минимум 15 лет стажа и 28,2 балла. Об этом мы рассказывали тут.

А вы готовы делиться с родителями своей будущей пенсией?