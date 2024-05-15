Иностранцам запретят покупать сим-карты через интернет

Минцифры подготовило законопроект с новыми требованиями к иностранным абонентам и лицам без гражданства при заключении договора на оказание услуг связи.
«Операторы до 1 февраля 2025 года оповестят всех иностранных граждан, с кем сейчас заключены договоры, об изменении правил оказания услуг связи. Документы с учетом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года. Иначе услуги связи будут прекращены», — сказано в телеграм-канале Минцифры.
Министерство предлагает операторам заключать такие договоры только после регистрации будущих абонентов в Единой биометрической системе. Покупка сим-карт будет проходить только в официальных салонах связи или точках продаж. Запретят заключать соглашения через интернет.
В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Это сделано для того, чтобы операторы связи отключали номера, если сим-карту вставят в другой телефон. При покупке нового смартфона абоненты смогут переоформить код в офисе оператора.
На одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров. Жители РФ смогут видеть на Госуслугах информацию обо всех телефонных номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные.
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