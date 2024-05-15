68% сотрудников планируют рабочие задачи в блокнотах

Большинство россиян ведет заметки в бумажном виде, тогда как электронными планировщиками пользуются 36% сотрудников.

Стараются фиксировать все рабочие задачи вне зависимости от их важности 55% россиян. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Четверть опрошенных сообщили, что планируют только самые важные дела, а 12% ведут списки по указанию руководства.

Ничего не планируют в процессе работы 9% сотрудников, причем мужчины в 2 раза чаще женщин предпочитают «плыть по течению».

Ежедневник для составления чек-листов и планов ведут 68% россиян. На втором месте по частоте использования стоят заметки в телефоне, которые выбрали 36%. Электронные планировщики предпочитают 52% сотрудников из сферы торговли.

25% пользуются онлайн-календарем — чаще всего такой формат выбирают IT-специалисты и продавцы. Специальные визуальные карты и доски задач привлекают 14% сотрудников.