На Госуслугах будет можно узнать, сколько номеров зарегистрировано на паспорт

Минцифры подготовило законопроект с новыми требованиями к абонентам и операторам связи. Теперь жители страны получат доступ к информации о количестве сим-карт, зарегистрированных на их паспортные данные.

Также иностранцам и лицам без гражданства разрешат покупать сим-карты только после регистрации будущих абонентов в Единой биометрической системе. Для этого обязательно посетить офис мобильного оператора, дистанционно договоры заключаться больше не будут.

На одного иностранца может быть зарегистрировано не более 10 номеров.

В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Это сделано для того, чтобы операторы связи отключали номера, если сим-карту вставят в другой телефон. При покупке нового смартфона абоненты смогут переоформить код в офисе оператора.