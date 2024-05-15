Как ФНС находит компании с искусственным дроблением бизнеса

Узнайте больше о том, на каком основании налоговые инспекторы могут сделать вывод о дроблении бизнеса. Это поможет предпринимателям защитить себя и свое дело.

В письме ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ представлены 17 критериев дробления бизнеса, которыми пользуются налоговики при проверке компаний.

Главный признак — большое число взаимосвязанных лиц, которые работают в общем производственном цикле, но на разных системах налогообложения. Чаще всего одна компания или ИП применяет ОСНО, а все остальные на УСН со ставками 6% или 15%. В схему могут включать ИП на патентной системе налогообложения.

Взаимодействие с поставщиками при дроблении проходит следующим образом. Компании на общей системе налогообложения работают с такими же компаниями, а остальные заключают договоры с теми, кто на упрощенке. Это приводит к тому, что размывается доход и бюджет получат меньше налогов.

ФНС находит нарушителей по управленческим, организационным, имущественным и кадровым признакам. Об этом рассказала налоговый адвокат Екатерина Болдинова на вебинаре «Амнистия бизнеса по дроблению: подробности, сроки, применение».

К управленческим критериям относится полное или частичное совпадение владельцев бизнеса, состава компании и акционеров.

Организационные признаки дробления бизнеса:

один товарный знак, сайт, реклама;

один регион ведения бизнеса;

счета всех компаний открыты в одном банке;

ведение учета на одних и тех же программах ;

вход в Банк-Клиент с одних и тех же IP-адресов и с одного компьютера.

Налоговики выявляют «дробленку» и по имущественным критериям. А именно:

размещение по одному адресу;

одинаковые номера телефонов и один адрес электронной почты;

общее движимое и недвижимое имущество;

использование общих производственных ресурсов и компьютеров.

Также инспекторы обращают внимание на тех, кто работает в связанных компаниях. Например, функции персонала могут быть не разделены, происходит формальное совмещение нескольких должностей. Сотрудник может числиться в одной компании, а работать по факту в другой. Также следят за формальными переводами персонала между фирмами.

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