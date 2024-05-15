Банкам будет проще получить разрешение на вывоз валюты

Кредитным организациям больше не нужно представлять в ЦБ заключения об установленных критериях повреждений вместе с заявлениями о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

Центробанк упростил механизм получения кредитными организациями разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты.

«Отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр», — сказано на сайте ЦБ.

Недавно мы писали, что Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября 2024 года. Жители России и нерезиденты из дружественных стран смогут отправлять деньги на счета в зарубежных банках, но не больше 1 млн долларов США или эквивалент в другой валюте.