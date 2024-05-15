При продаже недостроенного дома семья с 2 детьми должна платить НДФЛ

Семьи с двумя и более детьми не платят НДФЛ при продаже жилья при любом сроке владения. Но к недострою это правило не применяется.

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.04.2024 № БС-17-11/1120@.

Семья с детьми может продать без НДФЛ такое имущество:

комнату;

квартиру;

жилой дом;

часть квартиры, жилого дома;

доли в этом имуществе.

Доходы от продажи объекта незавершенного строительства от НДФЛ не освобождаются.

Есть еще норма НК о том, что через 3 года можно продать единственное жилье без НДФЛ. Но незавершенка не подходит под этот критерий.

Таким образом, при продаже объекта незавершенного строительства для целей НДФЛ минимальный срок владения будет 5 лет, даже если им владеет семья с двумя детьми и это единственный их объект.