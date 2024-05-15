При продаже недостроенного дома семья с 2 детьми должна платить НДФЛ

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.04.2024 № БС-17-11/1120@.
Семья с детьми может продать без НДФЛ такое имущество:
комнату;
квартиру;
жилой дом;
часть квартиры, жилого дома;
доли в этом имуществе.
Доходы от продажи объекта незавершенного строительства от НДФЛ не освобождаются.
Есть еще норма НК о том, что через 3 года можно продать единственное жилье без НДФЛ. Но незавершенка не подходит под этот критерий.
Таким образом, при продаже объекта незавершенного строительства для целей НДФЛ минимальный срок владения будет 5 лет, даже если им владеет семья с двумя детьми и это единственный их объект.
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