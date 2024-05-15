₽ Заказать рекламу
НДФЛ

При продаже недостроенного дома семья с 2 детьми должна платить НДФЛ

Семьи с двумя и более детьми не платят НДФЛ при продаже жилья при любом сроке владения. Но к недострою это правило не применяется.

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.04.2024 № БС-17-11/1120@.

Семья с детьми может продать без НДФЛ такое имущество:

  • комнату;

  • квартиру;

  • жилой дом;

  • часть квартиры, жилого дома;

  • доли в этом имуществе.

Доходы от продажи объекта незавершенного строительства от НДФЛ не освобождаются.

Есть еще норма НК о том, что через 3 года можно продать единственное жилье без НДФЛ. Но незавершенка не подходит под этот критерий.

Таким образом, при продаже объекта незавершенного строительства для целей НДФЛ минимальный срок владения будет 5 лет, даже если им владеет семья с двумя детьми и это единственный их объект.

Начать дискуссию

Уведомление по ЕНП

Как заполнить ЕНП-уведомление на НДФЛ по обособке

Уведомление по ЕНП сдают по организации в целом, а не по отдельному обособленному подразделению.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

В Госдуме предлагают увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

С 1 января 2025 года МРОТ может вырасти с 19 242 до 30 000 рублей. Законопроект находится на рассмотрении правительства.

1
ВЭД

Валютная оговорка в договоре

Валютная оговорка представляет собой условие, включаемое в договор с целью нивелировать риски сторон, связанные с колебанием валютных курсов. Какие бывают валютные оговорки, как их правильно согласовать, расскажем далее в нашей статье.

Иллюстрация: freepik/freepik

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономика России

Россия и Иран запустят платежи в цифровых валютах

Страны будут использовать для расчетов цифровые финансовые активы и цифровые валюты центральных банков.

Сергей ТрансАвто-7
Право

Новые нормативно-правовые акты для водителей: весна 2024 года⁠⁠

Законодательные акты в отношении Правил дорожного движения претерпевают регулярные изменения. Водители коммерческого и других видов транспорта должны быть готовы к обновлениям, чтобы избежать штрафов и проблем с правоохранительными органами. Новые правки нормативно-правовой базы вступили в силу с 1 марта 2024 года.

УСН

Сегодня с ЕНС спишут налог по УСН

2 мая – крайний срок уплаты аванса по УСН за 1 квартал 2024 года для организаций и ИП, а также срок уплаты налога по УСН за 2023 год для ИП.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоги, взносы, пошлины

❗ Сегодня последний день уплаты налогов

28 апреля был выходным днем, потом переносы и государственный праздник 1 Мая. Поэтому срок уплаты налогов перешел на ближайший рабочий день 2 мая.

НДС

За физкультурные услуги не надо платить НДС

Услуги, оказанные населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий освобождены от НДС по статье 149 НК.

Бухгалтеры

💪 Сегодня последний день ударных скидок на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Проведите выходные с пользой! Успейте приобрести популярные онлайн-курсы «Клерка» за 3 690 рублей! За череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля!

Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔨 Сегодня последний день ударных скидок на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Подготовьтесь к длинным выходным! До 2 мая включительно вы можете приобрести популярные онлайн-курсы «Клерка» за 3 690 рублей! За череду праздников вы можете пройти месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля!

🔨 Сегодня последний день ударных скидок на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!
6
Белая Бухгалтерия
Автоматизация учета

Подборка бухгалтерских программ для работы с маркетплейсами

Обзор онлайн-сервисов для ведения бухгалтерского, налогового учета и аналитики продаж. Что выбрать, какие учитывать нюансы, к чему важно быть готовым и бухгалтеру и селлеру, какой бюджет закладывать.

НДФЛ

При продаже недостроенного дома семья с 2 детьми должна платить НДФЛ

Семьи с двумя и более детьми не платят НДФЛ при продаже жилья при любом сроке владения. Но к недострою это правило не применяется.

Разборы законов

1 270
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Информационные технологии

В рунете хотят ограничить работу иностранных роботов

Стало известно, что Роскомнадзор в конце апреля направил хостинг-провайдерам рекомендации по ограничению доступа иностранных поисковых ботов к российским сайтам.

Налоговая отчетность

С 1 мая налоговую отчетность сверяют с новыми контрольными соотношениями

В связи с изменениями в НК ФНС утвердила новый перечень контрольных соотношений показателей налоговых деклараций и расчетов.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: США ввели санкции против «Победа», шашлык провоцирует депрессию, зарплаты станут больше 100 тыс руб. к 2027 году

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

27
Ольга Кондакова
Маркетинг

Омниканальность или зачем юристу использовать несколько источников привлечения клиентов

Сайт, социальные сети, блоги на сторонних ресурсах, рассылки: действительно ли юристу и адвокату нужно использовать сразу несколько источников для общения с аудиторией и привлечения клиентов? Об омниканальном маркетинге — тренде 2024 года, и его применении расскажу в статье.

Уведомления о КИК

❗ Сегодня последний день сдачи уведомлений о КИК

Если 2 мая 2024 года не представить уведомление о контролируемой иностранной компании, придется заплатить штраф в размере 500 000 рублей.

Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Подмена трудовых отношений, передача пенсии, пособие по беременности и родам. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банковские гарантии

Начали действовать 3 новые формы налоговых заявлений

ФНС с 1 мая 2024 года утвердила новые бланки и форматы заявлений для возмещения НДС, акциза, а также по банковским гарантиям.

Интересные материалы

ПланФикс
Бухгалтерский аутсорсинг

Автоматизируем аутсорсинг бухгалтерских услуг: как не потеряться в потоке задач и клиентов

Автоматизация позволяет владельцу бизнеса выйти из рутины и операционки. При этом процессы останутся управляемыми. Разберемся, с какими трудностями автоматизация помогает справиться бухгалтерской аутсорсинговой фирме и какие возможности дает.

Автоматизируем аутсорсинг бухгалтерских услуг: как не потеряться в потоке задач и клиентов