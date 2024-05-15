Сегодня с ЕНС спишут налог по УСН

Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году смотрите тут.
Годовой налог начислят на ЕНС по декларации, а аванс за 1 квартал – на основании уведомления.
Сейчас эти суммы отражены в разделе предстоящих платежей. А если вы их уже уплатили — еще и в разделе переплаты (положительное сальдо ЕНС)
2 мая с ЕНС должны списать налог по УСН: переплата уменьшится на эту сумму, а раздел предстоящих платежей обнулится.
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