В Госдуме предлагают увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России с 19,2 до 30 000 рублей.
Сейчас законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» направили на отзыв в правительство, пишут «Известия».
«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь, следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.
Нилов считает, что низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, тормозит рост ВВП и повышает социальную напряженность.
«Конечно, величина МРОТ должна быть другой — больше, чем мы это видим сейчас. Но при этом, когда говорят о ее повышении, власти допускают, что это может привести к разгону инфляции в стране, поэтому относятся к этим идеям очень осторожно», — сказал глава политической экспертной группы Константин Калачев.
С 1 января 2021 года в стране устанавливают МРОТ каждый год. Его величина рассчитывается в процентном соотношении к медианной заработной плате за предыдущий год. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.
Комментарии8
эта цифра была запланирована через 5 лет!
Выдвинут новый лозунг ? "Даёшь пятилетку в ... ОДИН год" ?
Да легко, чё не видно как мы семимильными шагами во всех направлениях прём.
Главное, чтобы после такого булка хлеба не стоила 2*МРОТ
ну и с какого это перепугу?
тыщи и миллионы мы уже видели. Не удивишь. А вот булку за 2 МРОТа - даже близко не было. На булки завсегда очень даже приемлемые цены завсегда были, даже для откровенной нищеты. За счёт сельхозников во все века выезжали.
еще важно, чтобы народ за воротами не остался, мелкий бизнес трещит.. налоги с 19 и с 30 = чувствительно отличаются