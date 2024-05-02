В Госдуме предлагают увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

С 1 января 2025 года МРОТ может вырасти с 19 242 до 30 000 рублей. Законопроект находится на рассмотрении правительства.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России с 19,2 до 30 000 рублей.

Сейчас законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» направили на отзыв в правительство, пишут «Известия».

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь, следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.

Нилов считает, что низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, тормозит рост ВВП и повышает социальную напряженность.

«Конечно, величина МРОТ должна быть другой — больше, чем мы это видим сейчас. Но при этом, когда говорят о ее повышении, власти допускают, что это может привести к разгону инфляции в стране, поэтому относятся к этим идеям очень осторожно», — сказал глава политической экспертной группы Константин Калачев.

С 1 января 2021 года в стране устанавливают МРОТ каждый год. Его величина рассчитывается в процентном соотношении к медианной заработной плате за предыдущий год. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.