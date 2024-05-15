💥 Отправить 3-НДФЛ через личный кабинет не получается. Но есть способ решения проблемы

Сегодня последний день сдачи декларации 3-НДФЛ за 2023 год. Однако в последнее время со сдачей 3-НДФЛ через личный кабинет идут проблемы.

Люди жалуются в telegram-чате ФНС.

При отправке декларации, загруженной из файла, выдается ошибка.

Налогоплательщики спрашивают: «Когда исправите ошибку? Сегодня последний день сдачи 3-НДФЛ».

Ранее в СМИ была информация, что если из-за технических проблем не получится сдать 3-НДФЛ до 2 мая, то штрафа за это не будет.

Между тем налогоплательщики нашли способ отправить 3-НДФЛ электронно – это можно сделать через старую версию личного кабинета.

Совет такой: Зайдите в ЛК, как вы обычно это делаете. Как только попали на главную страницу, в адресную строку внесите https://lkfl2.nalog.ru/old/situations/3NDFL_send_XML/1 В новом окне выберите 2023 год (отчетный период) и приложите xml-файл и сопроводительный документ. Подтвердите подачу электронной подписью. Можно выйти из обращения и проверить статус документа в секции «Сообщения».

Специально для «Клерка» комментирует Белякова Наталья, сотрудник ФКУ «Налог-сервис», самозанятый налоговый бухгалтер:

«В последнее время со стороны ФНС все чаще и чаще производятся обновления ЛК, о которых конечно же нигде не уведомляют. А если уведомляют, как это было 19 апреля 2024 года с сообщением о проведении плановых технических работ до 23:00 21 апреля 2024, то сроки не соблюдают. Самое занимательное во всей это истории, что при любых обновлениях в телефонах, приложениях, сайтах публикуется список того, что будет обновлено, к чему готовится, где смотреть. Но с сайтом ФНС все совсем иначе. Что обновили — непонятно, работоспособность сайта не улучшилась, а наоборот ухудшилась. Возвращаемся к почтовой отправке деклараций, по всей видимости.»

А у вас не было проблем со сдачей 3-НДФЛ?