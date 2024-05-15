💥 Отправить 3-НДФЛ через личный кабинет не получается. Но есть способ решения проблемы

Люди жалуются в telegram-чате ФНС.
При отправке декларации, загруженной из файла, выдается ошибка.
Налогоплательщики спрашивают: «Когда исправите ошибку? Сегодня последний день сдачи 3-НДФЛ».
Ранее в СМИ была информация, что если из-за технических проблем не получится сдать 3-НДФЛ до 2 мая, то штрафа за это не будет.
Между тем налогоплательщики нашли способ отправить 3-НДФЛ электронно – это можно сделать через старую версию личного кабинета.
Совет такой:
Зайдите в ЛК, как вы обычно это делаете.
Как только попали на главную страницу, в адресную строку внесите https://lkfl2.nalog.ru/old/situations/3NDFL_send_XML/1
В новом окне выберите 2023 год (отчетный период) и приложите xml-файл и сопроводительный документ.
Подтвердите подачу электронной подписью.
Можно выйти из обращения и проверить статус документа в секции «Сообщения».
Специально для «Клерка» комментирует Белякова Наталья, сотрудник ФКУ «Налог-сервис», самозанятый налоговый бухгалтер:
«В последнее время со стороны ФНС все чаще и чаще производятся обновления ЛК, о которых конечно же нигде не уведомляют. А если уведомляют, как это было 19 апреля 2024 года с сообщением о проведении плановых технических работ до 23:00 21 апреля 2024, то сроки не соблюдают.
Самое занимательное во всей это истории, что при любых обновлениях в телефонах, приложениях, сайтах публикуется список того, что будет обновлено, к чему готовится, где смотреть. Но с сайтом ФНС все совсем иначе. Что обновили — непонятно, работоспособность сайта не улучшилась, а наоборот ухудшилась.
Возвращаемся к почтовой отправке деклараций, по всей видимости.»
А у вас не было проблем со сдачей 3-НДФЛ?
Начать дискуссию