Сколько дней отпуска сотрудникам нужно на «перезагрузку»: результаты опроса

Большинство россиян считает, что для полноценной «перезагрузки» и отдыха нужно уйти в отпуск на 13 дней.

Для полноценного отдыха от работы россиянам нужно 13 дней. Большинство сотрудников берет отпуск 1-2 раза в год. Об этом сказано в исследовании «Авито Работа». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Большинству (53%) сотрудников требуется отпуск от 11 дней до месяца, чтобы полноценно отдохнуть. 30% опрошенных считают, что для полной «перезагрузки» им хватит от 1 до 10 дней отпуска.

43% опрошенных россиян берут отпуск 2 раза в год, а 34% — только один. 3–4 раза в год отдыхают 10% респондентов. 5 и более раз в год берут отпуск всего 2% россиян.