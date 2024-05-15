Во время отпуска сотрудника за него может работать коллега по совместительству

Если 2 человека работают по сменам и один из них уходит в отпуск, то второй может заменить отпускника, но только на полставки.

Ситуация такая: 2 сотрудника работают по 10 часов в день по графику «два на два». Как оформить второго специалиста, который будет работать и за себя, и за коллегу, пока первый в отпуске.

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