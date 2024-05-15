Заработал сервис самообследования земельных участков

На сайте Росреестра с помощью нового сервиса правообладатели земельных участков и землепользователи могут пройти самообследование и самостоятельно оценить соблюдение обязательных требований при использовании участков. Об этом сообщил замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Это информационный сервис, цель которого — проинформировать землепользователей о возможных нарушениях и предотвратить их совершение.

«С 2021 года осуществляется реформа контрольной (надзорной) деятельности, одним из направлений которой является приоритет профилактики рисков нарушения обязательных требований. Правообладатели зачастую не обладают информацией об обязательных требованиях, которые необходимо соблюдать при использовании земельных участков, вследствие чего допускают нарушения законодательства. Сервис по самообследованию земельных участков позволяет получить информацию об отсутствии или возможном наличии нарушений и рекомендации по их устранению», — сказал Смирнов.

Воспользоваться сервисом можно как без авторизации на сайте, перейдя на соответствующую страницу, так и в своем личном кабинете. Для этого в разделе «Мои объекты недвижимости» нужно выделить интересующий земельный участок и, щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать сервис самообследования. Далее следует ответить на ряд предложенных вопросов об использовании участка.

На некоторые вопросы, касающиеся характеристик участка, сервис предлагает подсказки на основании сведений из ЕГРН. К примеру, могут быть вопросы:

использует ли правообладатель земельный участок;

предназначен ли участок для жилищного строительства;

внесены ли в ЕГРН сведения о праве собственности и т. д.

После ответа на все вопросы будет сформирован ответ.

В зависимости от полученных ответов система по заданному алгоритму выбирает один из двух вариантов: нарушений нет или возможно наличие нарушений. Во втором случае выдаются рекомендации по устранению. Например, обратиться за помощью в Роскадастр или зарегистрировать право собственности.

«Важно отметить, что данный сервис не выявляет нарушения земельного законодательства. Информация о результатах ответов на вопросы не передается сотрудникам Росреестра и не используется в рамках контроля», — подчеркнул Смирнов.

На сайте Росреестра в разделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» размещены методические рекомендации по использованию сервиса.